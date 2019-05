Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg/Prisdorf - Diebstahl von Baumaschinen, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Montag, dem 20.05.2019, 16:30 Uhr, und Dienstag, dem 21.05.2019, 08:00 Uhr haben Unbekannte einen Minibagger von einer Baustelle auf dem Gelände der Theodor-Heuss-Schule in der Datumer Chaussee in Pinneberg gestohlen. Die Täter knackten ein Schloss, um einen Bauzaun öffnen zu können. Dann stahlen sie ein etwa 800 kg schweres Gerät der Marke "Yanmar" vom Typ SV08-1S. Sie dürften zum Abtransport ein Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben.

In derselben Nacht brachen Unbekannte einen Container auf dem Bahnhofsvorplatz in Prisdorf auf und erbeuteten mehrere Baumaschinen und Werkzeug. Unter anderem gerieten eine Rüttelplatte und ein Grabenstampfer, beide der Marke "Bomag", und ein Motortrennschleifer von "Stihl" in die Hände der Täter.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pinneberg unter der Rufnummer 04101-2020 zu melden.

