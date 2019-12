Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Spielhalle überfallen- Täter flüchtet mit Bargeld

Spenge (ots)

(sls) Am Mittwochabend (4.12.) gegen 20.00 Uhr betrat eine maskierte Person eine Spielhalle am Lönsweg. Er betrat sofort den Kassenbereich und bedrohte massiv die Mitarbeiterin. Durch die Situation völlig verängstigt, händigte sie dem Täter Bargeld in einem schwarzen Turnbeutel aus. Anschließend flüchtete der Maskierte aus der Spielhalle und lief in Richtung Lange Straße davon. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte leider keinen Erfolg. Aufgrund der Beschreibung der Mitarbeiterin und einer Videoauswertung kann der Flüchtige mit ca. 180 cm groß, 30-40 Jahre alt und einer schlanken Statur beschrieben werden. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze Jacke, eine weiße Hose und dunkle Sneaker mit heller Sohle. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder flüchtigem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

