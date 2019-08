Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim -Täterfestnahme nach Erpressung-

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 08.08.2019 zeigte ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Hildesheim eine Erpressung zu seinem Nachteil an. Anschließend durchgeführte polizeiliche Maßnahmen führten am späten Abend des 08.08.2019 zur Festnahme eines 24-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann befindet sich seit Freitag (09.08.2019) in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge nahm der 46-jährige, der auf der Suche nach einer Partnerin war, Mitte Juli über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einer Frau auf. Im Anschluss kam es auch zu zwei Treffen im Bereich Hannover. Kurz darauf erhielt der 46-jährige über das soziale Netzwerk eine Nachricht von einer männlichen Person, in der sich diese als Ehemann der neuen Bekanntschaft ausgab. Der Mann bestand auf ein Treffen mit dem 46-jährigen, das wenige Tage ebenfalls in Hannover stattfand. Dabei forderte die Person die Zahlung eines unteren vierstelligen Geldbetrages. Im Falle einer Nichtzahlung wurden dem 46-jährigen Schläge angedroht. Zu einer Zahlung des Betrages seitens des 46-jährigen ist es nicht gekommen.

Am 07.08.2019 erhielt dieser über einen Messenger-Dienst eine weitere Nachricht. Absender soll eine andere weibliche Person gewesen sein, die sich am Abend ebenfalls mit dem 46-jährigen treffen wollte. An dem vereinbarten Treffpunkt erschien jedoch keine Frau, sondern der Mann, von dem er zuvor zur Zahlung des Geldes aufgefordert worden ist. Bei diesem Treffen erhöhte der Mann seine Forderung auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Übergabe sollte am Folgeabend im Bereich Hannover stattfinden.

Der 46-jährige wandte sich am 08.08.2019 an die Polizei Hildesheim und erstattete Anzeige. Beamte des 2. Fachkommissariats nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Am Abend wurde der 46-jährige durch die Polizei zu dem vereinbarten Treffpunkt begleitet.

Als der Erpresser kurz vor 22:00 Uhr am geplanten Geldübergabeort erschien, konnte er festgenommen werden. Dabei wurden die Hildesheimer Ermittler durch Beamte des Mobilen Einsatzkommandos der Polizeidirektion Göttingen unterstützt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen aus dem Bereich Espelkamp.

Das Amtsgericht ordnete am 09.08.2019 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

