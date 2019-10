Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - 25-Jährige von Unbekanntem belästigt - Polizei fahndet mit Phantombild ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - 25-Jährige von Unbekanntem belästigt - Polizei fahndet mit Phantombild

Wie von hier berichtet ist am Freitag, 11.10.19, gegen 03.00 Uhr, eine 25-Jährige von einem bislang unbekannten Täter in der Planckstraße verfolgt worden. Der Täter hatte zunächst versucht die Frau festzuhalten und seine Hand über ihren Mund gelegt. Die Frau hatte sich jedoch aus dem Griff befreien und den Unbekannten in ein Gespräch verwickeln können. Während des Gesprächs hatte der Täter seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Er war erst geflüchtet, als die 25-Jährige mit der Polizei drohte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 160 cm groß, - ca. 30 Jahre alt, - von stämmiger Statur, - kurze, dunkle Haare, - drei-Tage-Bart, - sprach gebrochen Deutsch, - trug eine Brille mit schmalen Gläsern, - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Mittlerweile wurde durch einen Zeichner eine Phantomzeichnung erstellt. Diese soll den Typus des Täters gut wiedergeben.

++ Die Zeichnung kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Polizeiinspektion Lüneburg

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

