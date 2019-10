Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Geldbörsen beim Einkaufen gestohlen ++ Zeuge nach Unfallflucht gesucht ++ Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern - Radfahrerin flüchtet ++ 23 Pkw beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 17.10.2019

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wintergarten

Am 16.10.19, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, brach mindestens ein unbekannter Täter in eine Doppelhaushälfte in der Helene-Lange-Straße ein. Ein Zeuge hatte noch eine dunkel gekleidete Person weglaufen sehen. In das angrenzende Wohnhaus war der Täter nicht gelangt, jedoch war es ihm gelungen gewaltsam in den Wintergarten einzudringen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Bürogrbäude

In der Nacht zum 17.10 19 brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Borgwardstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten Schubladen und Schränke und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Rucksack geraubt - Täter in Gewahrsam genommen

Am 16.10.19, gegen 21.40 Uhr, hat ein zunächst unbekannter Täter einem 32 Jahre alten Mann am St.-Stephanus-Platz mehrere Kopfstöße verpasst und ihm dann den Rucksack entwendet. Von einer Polizeistreife konnte in der Nähe kurz darauf ein 45-jäjhriger Tatverdächtiger angehalten und kontrolliert werden. Dieser stand derart stark unter Alkoholeinfluss, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Den Rucksack samt Inhalt konnte die Polizeistreife ebenfalls auffinden. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Echem - Einschleichdieb stiehlt Bargeld und Schmuck

Am 15.10.19, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr, schlich sich ein unbekannter Täter durch eine unverschlossene Tür in ein Wohnhaus in der Landesstraße. Der Täter betrat mehrere Räume, nahm etwas Bargeld und Schmuck an sich, bevor er das Haus wieder verließ. Möglicherweise der selbe Täter betrat zwischen 10.00 und 11.00 Uhr auch ein unverschlossenes Haus in der Straße Uhlenbusch. Dort wurde er jedoch von einem Hausbewohner angetroffen, der ihn aus dem Haus schickten. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Ende 20, - lange, dunkelblonde, zum Zopf gebundene Haare, - ca. 175 cm. groß, - schlank, - dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - 23 Pkw beschädigt

23 in der Wallstraße bzw. Rote Straße abgestellte Pkw, wurden von zwei unbekannten Tätern am 16.10.19, gegen 21.30 Uhr, derart beschädigt, dass Schäden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Täter zerkratzten den Lack von den Pkw unterschiedlicher Marken, z.B. Skoda, VW, Opel, Hyundai und Ford. Ein Autofahrer bemerkte die Täter und rief etwas später die Polizei an. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter:

- evtl. weiblich - ca. 180 - 185 cm groß - trug eine bunte Schlabberhose und ein dunkles Oberteil.

2. Täter:

- männlich - ca. 180 - 185 cm groß - trug dunkle Kleidung

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Reifen zerstochen

Zwischen dem 16.10.19, 14.30 Uhr, und dem 17.10.19, 07.30 Uhr, zerstachen unbekannte Täter die Reifen von einem Opel und einem Hyundai. Beide Pkw waren auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße abgestellt. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Jugendlicher mit Drogen erwischt

In den späten Abendstunden des 16.10.19 hat eine Polizeistreife drei 17-Jährige und einen 18-Jährigen in der Stöteroggestraße kontrolliert. Einer der Jugendliche versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch schnell von einem Polizeibeamten gestellt. Der 17-Jährige warf bei seiner Flucht eine mit Marihuana gefüllte Tüte weg. Die Drogen wurden sichergestellt, der 17-Jährige nach Hause gebracht und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Auch gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte einen Grinder dabei, der von der Polizei sichergestellt wurde.

Embsen - Radfahrer nach Sturz verletzt - wer hat etwas gesehen?

Am 15.10.19, gegen 13.35 Uhr, zog sich ein 83-Jähriger bei einem Sturz mit dem Fahrrad derart starke Prellungen zu, dass er einige Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Unfall ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Heinsen und Betzendorf. Der Radfahrer schließt nicht aus, dass ein anderes Fahrzeug bzw. Kraftfahrzeug ursächlich für den Sturz war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/310, entgegen.

Lüneburg - 20.000 EUR Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 16.10.19, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Hyundai-Fahrer die Straße Vor dem Neuen Tore in Richtung Schnellenberger Weg. In einer leichten Kurve kam der Hyundai-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links und stieß dort mit dem BMW einer 63-Jährigen aus dem Landkreis Uelzen zusammen. Sowohl der 35-Jährige als auch die BMW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Amelinghausen - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 16.10.19, gegen 16.00 Uhr, bog eine 55-Jährige mit ihrem Ford Transit von der Haselhopstraße nach links in die Wohlenbütteler Straße ein. Hierbei übersah die eine von links kommende 56-jährige Audi-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern - Radfahrerin flüchtet

Am 17.10.19, gegen 10.25 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad Kalkhoff den Radweg parallel zur Willy-Brandt-Straße aus Richtung der Schießgrabenstraße kommend. In Höhe des Museums stieß der 30-Jährige mit einer in entgegengesetzte Richtung fahrenden Radfahrerin zusammen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Radfahrerin setzte ihren Weg jedoch in Richtung Schießgrabenstraße fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Radfahrerin war mit einer braunen Jacke, grauen Hosen und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 04.10.19, gegen 13.30 Uhr, wurde ein Audi, der in der Riemannstraße auf einem Parkplatz abgestellt war, von einem Pkw angefahren, dessen Fahrer nach dem Unfall davonfuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall waren Sachschäden von geschätzten 1.500 Euro entstanden. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte ein 81-Jähriger als Fahrer des Daimler ermittelt werden. Der Hinweisgeber wird gebeten sich noch einmal mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, in Verbindung zu setzen.

Lüchow - Sachbeschädigungen an Schulen

Eine Fensterscheibe einer Schule im Schulweg wurde zwischen dem 16.10.19, 14.30 Uhr, und dem 17.10.19, 08.30 Uhr, beschädigt. Lediglich die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters wurde zerstört, so dass kein Eindringen in die Schule erfolgte. Etwa im gleichen Tatzeitraum wurde das Holztor zu dem Innenhof einer Werkstatt der Berufsschule in der Straße Amtsfreiheit eingetreten. Hierbei wurde das Schloss beschädigt. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro bei den Taten. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - 27-jähriges Opfer von Auseinandersetzung am ZOB am 12.10.19 verstorben

Wie von hier berichtet, wurde am späten Abend des 12.10.19 ein 27 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung in der St.-Viti-Straße am ZOB mit einem 37-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Mittlerweile wurde bekannt, dass der 27-Jährige am Abend des 16.10.19 in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben ist. Die Polizei ermittelt wegen Totschlages gegen den Tatverdächtigen, der noch am Tatort vorläufig festgenommen wurde und sich seit dem 13.10.19 in Haft befindet.

Uelzen - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Am 16.10.19, gegen 11.15 Uhr, wurde einer 68-Jährigen ihre Geldbörse gestohlen, während sie in einem Lebensmitteldiscounter in der Veerßer Straße beim Einkaufen war. Die Geldbörse, in der sich etwas Bargeld sowie diverse persönliche Papiere befanden, trug sie in einem Rucksack bei sich. Einer 83-Jährigen wurde am gleich Tag, zwischen 11.15 und 12.15 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, während sie sich beim Einkaufen in der Bahnhofstraße befand. In dem Portemonnaie befand sich u.a. Bargeld. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro bei den Diebstählen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Wriedel - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gegen einen 25-Jährigen hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, da er im dringenden Verdacht steht am 16.10.19, gegen 18.20 Uhr, die Wulfsoder Straße mit einem Audi befahren zu haben obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen die ebenfalls 25-jährige Halterin des Audi wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Wrestedt - nach Unfall leicht verletzt

Am 16.10.19, gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 80-Jährige mit einem Pkw Kia den Ortsverbindungsweg von Klein Bollensen in Richtung Wrestedt. An der Kreuzung zur bevorrechtigten K14 hielt sie zunächst an. Als sie dann die K14 querte, kam es zum Zusammenstoß mit den VW Golf einer 52-Fährigen, die die Kreisstraße von Wrestedt in Richtung Nettelkamp befuhr. Die Kia-Fahrerin und ihr 74 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 015209348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell