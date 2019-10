Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Seniorin nach Unfall leicht verletzt ++ grober Unfug im Biosphärenreservat ++ Rettungssanitäter geschlagen und getreten ++

Lüneburg

Lüneburg - Rettungssanitäter geschlagen und getreten

Bereits am Sonntag, 13.10.19, gegen 02.40 Uhr, wurde die Besatzung eines Rettungswagens von einem Patienten angegriffen, der ins Klinikum gebracht werden sollte. Der 20 Jahre alte Mann aus Lüneburg schlug und trat um sich und verletzte zwei Rettungssanitäterinnen im Alter von 21 bzw. 22 Jahren sowie einen 25-jährigen und einen 38-jährigen Rettungssanitäter. Der Rettungswagen befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits in der Bögelstraße, in der Nähe des Klinikums. Auch der 51 Jahre alte Vater des 20-Jährigen mischte sich in das Geschehen ein, schlug und trat von außen gegen den Rettungswagen und bedrohte die Rettungssanitäter. Die Situation konnte erst durch eine hinzugerufene Polizeistreife bereinigt werden. Sowohl gegen den 20-Jährigen als auch den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bleckede - "Elefantenfuß" gestohlen

Am 11.10.19, zwischen 08.00 und 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Rüttelplatte und einen Stampfer, einen sogenannten "Elefantenfuß", von einer Baustelle in der Drosselgasse entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher randalieren in Sporthalle

Unbekannte Täter brachen am Nachmittag des 15.10.19 in die Sporthalle einer Grundschule am Ostpreußenring ein. Die Täter brachen zwischen 13.45 und 15.05 Uhr eine Tür auf, verteilten Zigarettenkippen und zerbrachen Glasflaschen in der Turnhalle. Weiterhin wurden mehrere Turnmatten mit Erbrochenem verunreinigt bzw. beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 5.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - durch Fenster eingestiegen

Mindestens zwei unbekannte Täter stiegen am 15.10.19, gegen 20.30 Uhr, in ein Gebäude im St.-Ursula-Weg ein. Die Täter nutzten ein offenstehendes Fenster. Im Gebäude öffneten die Täter lediglich einen mit Getränken gefüllten Kühlschrank. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Zuvor hatten Jugendliche auf dem Gelände randaliert und mit Flaschen geworfen, woraufhin sie von einer Angestellten angesprochen und des Platzes verwiesen wurden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 25-Jähriger randaliert und verursacht Sachschaden

Ein 25-jähriger Mann syrischer Herkunft hat am Vormittag des 15.10.19 in den Kellerräumen einer Lüneburger Moschee randaliert und Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Er wurde durch Mitglieder der Moschee bzw. Anwohner angetroffen. Hintergrund der Tat soll eine derzeitige Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation sein. Der 25-Jährige erhielt ein Hausverbot und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Am 15.10.19 wurde ein BMW Mini zerkratzt, der in der Straße Vor dem Bardowicker Tpre auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 08.00 und 17.15 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Pkw gestreift und abgehauen

Am 15.10.19, zwischen 10.00 und 10.10 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges einen Volvo, der im Duvenbornsweg abgestellt war. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro an dem Volvo. Der/die Unbekannte setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - grober Unfug im Biosphärenreservat

Durch Unbekannte wurde in den vergangene zwei Wochen bereits mehrfach der Elektrozaun einer Weide auf einer Länge von mehreren hundert Metern niedergelegt. Auf einer Auenweide werden mehrere Rinder zur Landschaftspflege gehalten. Durch die Taten mussten die Rinder bereits mehrfach wieder eingefangen werden. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/378, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Seniorin nach Unfall leicht verletzt

Eine 83 Jahre alte Daimler-Fahrerin befuhr am 16.10.19, gegen 07.20 Uhr, die L250 von Uelzen in Richtung Westerweyhe. Nachdem die Daimler-Fahrerin eine Weile in Schlangenlinien gefahren war, geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich komplett von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte die Böschung hinunter und kam im Graben zum Stillstand. Die 83-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

