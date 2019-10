Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zigarettenautomat "gesprengt" ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere tausend Euro ++ Jugendliche bei Spritztour verunfallt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Lager - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mehrere Täter wurden am Morgen des 14.10.19 bei einem Einbruch in ein Lager in der Zollstraße von einer Zeugin gestört. Die Täter hatten gegen 06.50 Uhr eine Scheibe eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als die Täter feststellen mussten, dass die Tat beoachtet worden war, flüchteten sie; die Zeugin alarmierte die Polizei. In Folge konnte gegen 07.05 Uhr in der Nähe ein 47 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zwei weiteren Tätern gelang die Flucht, jedoch konnten die Polizeibeamten zwei Fahrräder sowie Kleidung sicherstellen, die die Täter bereits aus dem Geschäft geschafft hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Bardowick - 7 Tage weggewiesen - Wer schlägt muss geh'n

Zwischen einem 53 Jahre alten Mann und seiner 44-jährigen Frau ist es am späten Abend des 13.10.19 zu einem Streit gekommen. Ersten Aussagen zu Folge soll der 53-Jährige seine Frau mit einer Flasche geschlagen und sie außerdem gewürgt haben. Die 44-Jährige soll ihren Ehemann zuvor mit Flaschen beworfen haben. Beide standen nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von 1,35 Promille, bei der 44-Jährigen von 1,66. Der 53-Jährige wurde für 7 Tage weggewiesen, weiterhin wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Ehepartner eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte

Zwischen dem 12.10.19, 23.30 Uhr, und dem 13.10.19, 22.00 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür eines Restaurants in der Straße Am Berge auf. Die Täter entwendeten eine Espresso- bzw. Kaffeemaschine im Wert von mehreren tausend Euro und warfen mit Kaffeetassen im an das Restaurant angrenzende Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses umher. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Jugendliche bei Spritztour verunfallt

Am 13.10.19, gegen 04.05 Uhr, befuhr ein 14-Jähriger mit einem Fiat die Mühlenstraße in Richtung Gartenstraße. In der Linkskurve, wo die Gartenstraße beginnt, fuhr der Jugendliche weiter geradeaus und prallte mit dem Pkw gegen eine Hauswand. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. In dem nicht zugelassenen Pkw befanden sich außer dem 14-Jährigen noch vier weitere Jugendliche im Alter von 14 bzw. 15 Jahren und ein 11-jähriges Kind. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen stand er unter Alkoholeinfluss als er sich ans Steuer des Fiat setzte. Bevor der 14-Jährige mit dem Pkw fuhr, hat höchstwahrscheinlich ein 16 Jahre alter Jugendlicher den Pkw gelenkt. Diesen hatte er sich von seiner schlafenden Mutter ausgeliehen. Die Polizei leitete gegen die jungen Fahrer Strafverfahren ein. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere tausend Euro

Mehrere tausend Euro haben Betrüger bereits am Freitag, 11.10.19 von einer im Stadtteil Kaltenmoor wohnenden 86-Jährigen ergaunert. Die Täter fragten die Seniorin gezielt aus und überredeten sie schließlich das Bargeld außerhalb ihres Hauses zu deponieren. Unbemerkt von der Seniorin holten die Täter das Geld ab.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 12.10.19, 23.20 Uhr, und dem 13.10.19, 13.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen VW Golf, der in der Lauensteinstraße abgestellt war, derart zerkratzt, dass Sachschaden von ca. 3.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT Laave - Pkw beschädigt

Am 13.10.19, zwischen 10.50 und 10.55 haben unbekannte Täter von einem VW, der im Bereich der Rögnitzbrücke abgestellt war, beide Spiegel abgetreten und den Lack zerkratzt. Tatverdächtig sind vier Unbekannte, die sich mit zwei Quads und zwei Motorrädern in dem Bereich aufgehalten hatten. Bereits kurz zuvor war das Quartett dem Eigentümer des VW aufgefallen, da sie ihn ohne jeglichen Grund mit Gesten beleidigten. An dem VW entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/20732, entgegen.

Lüneburg - volltrunken am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Morgen des 13.10.19 der 39 Jahre alte Fahrer eines Audi von der Polizei in der Bockelmannstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Audi-Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Zufahrt zum Kino zugeparkt - Polizei schreibt "Knöllchen"

Das Parkhaus ist gleich nebenan und für Besucher des Kinos in der Bockelmannstraße vergünstigt. Trotzdem wurde am späten Abend des 11.10.19 die Zufahrt zum Kino derart von parkenden Autos blockiert, dass für die Feuerwehr im Notfall keine Zufahrt mehr möglich gewesen wäre. Insgesamt wurden 18 Pkw mit "Knöllchen" bedacht.

Lüneburg - Kontrolle Am Sande

Bereits am 11.10.19 wurde in der Zeit von 21.00 bis 22.00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Straße Am Sande durchgeführt. Fünf Fahrer befuhren den Sande ohne eine entsprechende Berechtigung vorlegen zu können. Sie zahlten jeweils 20 Euro Verwarngeld. Teuer wurde es für einen Fahrradfahrer, der während der Fahrt sein Handy benutzte. Es musste 55 Euro entrichten.

Melbeck - Radfahrer übersehen - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 14.10.19, gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 46 Jahre alte Nissan-Fahrerin die Ausfahrt des Campingplatzes/ Wohngebietes Moortalsheide und wollte nach rechts auf die B4 in Richtung Melbeck einbiegen. Hierbei übersah sie einen 56 Jahre alten Fahrradfahrer, der den Radweg entlang der Bundesstraße in Richtung Grünhagen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden von ca. 200 Euro bei dem Unfall.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - versuchter Einbruch in Garage

Zwischen dem 12.10.19, 14.00 Uhr, und dem 13.10.19, 13.00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in der Lappstraße das Tor einer Garage aufzubrechen. An dem Garagentor entstand Sachschaden von geschätzten 150 Euro, den Tätern gelang es jedoch nicht das Tor zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Motorroller gestohlen und beschädigt zurückgelassen

Zwischen dem 11.10.19, 09.00 Uhr, und dem 13.10.19, 21.10 Uhr, wurde ein Motorroller Rex, der in der Straße Am Ostbahnhof abgestellt war, von unbekannten Tätern entwendet. Der Motorroller wurde später stark beschädigt wieder aufgefunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Lüchow - Kennzeichen entwendet

In der Nacht zum 14.10.19 haben unbekannte Täter von einem Seat, der in der Magdeburger Straße abgestellt war, die Kennzeichen UE - MM 187 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - Außenspiegel von Pkw beschädigt

Einer der Außenspiegel eines VW Polo, der in der Tarmitzer Straße auf einem Parkplatz abgestellt war, wurde zwischen dem 12.10.19, 18.00 Uhr, und dem 13.10.19, 14.00 Uhr, von unbekannten Tätern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Hitzacker - Fahrt unter Drogeneinfluss

Den 27 Jahre alten Fahrer eines VW Polo hat die Polizei am 13.10.19, gegen 21.00 Uhr, kontrolliert, da er der Polizeistreife in der Dannenberger Straße wegen eines defekten Scheinwerfers aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest wies auf den Konsum von Amphetaminen an. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Tatverdächtiger in Haft, Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Wie von hier berichtet ist ein 27 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem 37-Jährigen am Abend des 12.10.19 in der St.-Viti-Straße durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren ersten Ermittlungen zu Folge gegen 23.15 Uhr am Uelzener ZOB wegen eines gestohlenen Fahrrades aneinandergeraten. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Tatverdächtige den 27-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt hat. Es brach am Tatort zusammenbrach und musste von Rettungskräften reanimiert werden. Im Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen wurde der 27-Jährige notoperiert. Auch am heutigen Tag besteht noch Lebensgefahr. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am 13.10.19 einem Haftrichter am Amtsgericht Uelzen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Nach ersten Ermittlungen halten sich beide Männer regelmäßig um Umfeld der sogenannten "Uelzener Trinkerszene" auf und standen möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags.

Wrestedt - Drogen aufgefunden und sichergestellt

Bei der Kontrolle von zwei jugendlichen Mädchen im Alter von 14 bzw. 15 Jahren, haben die eingesetzten Polizeibeamten ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Kontrolliert wurden die Mädchen am Morgen des 13.10.19 in der Ernst-Rust-Straße. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bad Bevensen - Zigarettenautomat "gesprengt"

Am 14.10.19, gegen 03.10 Uhr, zerstörten unbekannte Täter einen am Bahnhof aufgestellten Zigarettenautomat mit einem noch unbekannten Sprengmittel. Der ursprünglich an einer Wand befestigte Zigarettenautomat wurde bei der Tat komplett zerstört. Die Täter entwendeten höchstwahrscheinlich Bargeld und Zigaretten; in welcher Menge ist jedoch nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

