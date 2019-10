Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Streit zwischen Männern: mit Messer zugestochen ++ 27-Jähriger schwebt in Lebensgefahr ++ Täter vorläufig festgenommen ++ Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Uelzenern in den späten Abendstunden des 12.10.19 am Uelzener ZOB - St.-Viti-Straße - schwebt ein 27-Jähriger mit Stichverletzungen aktuell in Lebensgefahr. Nach derzeitigen Ermittlungen waren ein 37 Jahre alter Uelzener sowie der 27-Jährige gegen 23:15 Uhr wegen eines Fahrrades in Streit geraten. In der Folge griff der Jüngere nach einer Glasscherbe und drohte damit dem 37-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Streits verletzte dieser den 27-Jährigen mit einem sog. Butterfly-Messer und fügte ihm mehrere Stichwunden zu. Das Opfer brach am Tatort zusammen und wurde nach Reanimation vor Ort durch Rettungskräfte in das Herz-Gefäß-Zentrum Bad Bevensen gebracht, um dort notoperiert zu werden. Den 37 Jahre alten Beschuldigten konnte die alarmierte Polizei vorläufig festnehmen. Er wird vermutlich am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Parallel sicherten Beamten Tatspuren sowie den Tatort. Nach ersten Ermittlungen halten sind beide Männer regelmäßig um Umfeld der sog. "Uelzener Trinkerszene" auf und standen möglicherweise auch unter leichtem Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an.

