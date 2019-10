Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw erfasst auf der Bundesstraße radelnden Mann ++ 33-Jähriger verstirbt an Unfallstelle ++ ohne Beleuchtung bei Dunkelheit unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw erfasst auf der Bundesstraße radelnden Mann - 33-Jähriger verstirbt an Unfallstelle - ohne Beleuchtung bei Dunkelheit unterwegs

Tödliche Verletzungen erlitt ein 33 Jahre alter Radfahrer in den Abendstunden des 10.10.19 auf der Bundesstraße 493. Der Mann war bei Dunkelheit ohne Licht gegen 19:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Lüchow und Lübeln unterwegs, als er von einer 42 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW Passat erfasst und in den Seitenraum geschleudert wurde. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

