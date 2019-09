Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

In einer Bar in der Hartmannstraße eskalierte am 29.09.2019, gegen 23:30 Uhr, ein Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 38-Jährigen. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, schlug der ältere der beiden den Jüngeren mit einer Glasflasche. Der 24-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beide Männer waren stark alkoholisiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell