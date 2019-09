Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 11.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am 29.09.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Leuschnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige wollte mit ihrem Auto in die Bremserstraße abbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Motorradfahrer. Dieser überschlug sich durch den Zusammenstoß und stürzte zu Boden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er dabei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro.

