Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Ein im rückwärtigen Bereich des Anwesens Ludwigstraße 46 in Ludwigshafen abgestellter Schuttcontainer geriet am Samstagmorgen, 28.09.2019, gegen 09:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der sich durch mäßige Rauchentwicklung bemerkbar gemachte Schwelbrand des im Container befindlichen Sperrmülls wurde durch die alarmierte Feuerwehr umgehend gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

