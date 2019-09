Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schule /Täter tauchen zweimal auf

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr brachen zwei Jugendliche in die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch, in der Hermann Hesse Straße, ein. Hierzu wurde eine Scheibe eingeschlagen. Gegen 0:30 Uhr wurde erneut gemeldet, dass in die Schule eingebrochen wurde. Diesmal wurde eine Glastür eingeschlagen. Die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Entwendet wurde bei beiden Taten nichts. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche handeln. 1. Person: circa 1,50 m, weiblich, helle Hosen, Kapuzenpullover 2. Person: circa 1,65 m, männlich, helle Hosen (evtl. grau) Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621-9632222.

