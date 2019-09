Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer wollte in die Pettenkoferstraße abbiegen, signalisierte dies, jedoch wollte der dahinter befindliche Pkw-Fahrer diesen noch überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem überholenden Fahrer wurde Alkohol, 0,87 Promille, festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

