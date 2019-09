Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Freitagnachmittag, 27.09.2019, gegen 16:45 Uhr die 58-jährige Fahrerin eines PKW auf dem Beschleunigungsstreifen der B44 aus Richtung "Wöllner-Kreisel" kommend von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der vor Ort befindlichen Lärmschutzwand. In der Folge des Zusammenstoßes drehte sich der PKW und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die 58-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

