Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall in Speyer

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen, kurz vor 5 Uhr, wurde vor einer Gaststätte in der Martin-Greif-Straße ein 21-Jähriger überfallen. Drei bisher Unbekannte traten von hinten an den 21-Jährigen heran, als dieser eine Gaststätte verließ und gerade dabei war die Eingangstür zu verschließen. Unter Vorhalt eines Messers verschafften sich die Täter Zutritt in die Gaststätte, wo sie Spiel- und Zigarettenautomaten aufbrachen. Anschließend verließen die Unbekannten das Lokal und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die drei männlichen Personen waren alle dunkel gekleidet. Sie waren zwischen 1,70m und 1, 80m groß, zwei hatten eine kräftige Gestalt, einer war schlank. Die Polizei sucht dringend Zeugen! Wer hat heute am frühen Morgen in der Martin-Greif-Straße und Umgebung Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen, Telefon 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

