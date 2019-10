Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Uelzen - 27-jähriges Opfer von Auseinandersetzung am ZOB am 12.10.19 verstorben ++

Wie von hier berichtet, wurde am späten Abend des 12.10.19 ein 27 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung in der St.-Viti-Straße am ZOB mit einem 37-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Mittlerweile wurde bekannt, dass der 27-Jährige am Abend des 16.10.19 in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben ist. Die Polizei ermittelt wegen Totschlages gegen den Tatverdächtigen, der noch am Tatort vorläufig festgenommen wurde und sich seit dem 13.10.19 in Haft befindet.

