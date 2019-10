Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven infolge eines Vorfahrtsverstoßes - eine Fahrzeugführerin verletzt, beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Donnerstagmorgen, 10.10.2019, befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw Toyota gegen 06 Uhr die Straße Ölhafendamm in Richtung Norden. An der Kreuzung angekommen, wollte sie dann nach links in die Straße Zum Ölhafen abbiegen, übersah beim Einfahren in die Kreuzung jedoch einen von links kommenden, in Richtung Osten fahrenden, vorfahrtsberechtigten PKW GM, den eine 53-Jährige führte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 53-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

