Polizei Düsseldorf

POL-D: Pressemeldung der Polizei und der StA Düsseldorf - 10. Februar - Verdacht eines Tötungsdelikts in Unterrath - 31-Jährige lag leblos in Wohnung - 39-jähriger Lebensgefährte in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

10. Februar - Verdacht eines Tötungsdelikts in Unterrath - 31-Jährige lag leblos in Wohnung - 39-jähriger Lebensgefährte wegen Totschlags in Untersuchungshaft

Am Sonntag dem 10. Februar wurden Rettungskräfte zu einer leblosen Person in einer Wohnung an der Hoferhofstraße gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen. Bereits vor Ort ergaben sich Hinweise auf Verletzungen, die ein Tötungsdelikt nicht ausschließen ließen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der vor Ort anwesende 39-jährige Lebensgefährte, der bereits wegen zahlreicher Fälle häuslicher Gewalt gegen seine Lebensgefährtin polizeibekannt ist, wurde zur weiteren Klärung in das Polizeipräsidium gebracht, stritt jedoch ab, für den Tod der 31-Jährigen verantwortlich zu sein.

Die Obduktion brachte hinsichtlich der Todesursache zunächst keine Gewissheit. So ermittelten Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin und die Polizei fast drei Wochen mit Hochdruck. Nach Abschluss ergänzender rechtsmedizinischer Untersuchungen bestätigte sich Anfang der Woche ein gewaltsamer Tod durch Ersticken. Der Verdächtige wurde festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seit gestern wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen und lässt sich durch einen Anwalt vertreten.

Rückfragen beantwortet Staatsanwalt Martin Stücker unter Telefon 0211 - 6025 1225.

