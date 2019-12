Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fehler bei Ausparken- Ford-Fahrerin übersieht Motorradfahrer

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstagmittag (5.12.) auf der Sedanstraße zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 20-jährige Fahrerin eines blauen Fordes aus Löhne beabsichtigte vom Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 23 auszuparken. Beim Einfahren in den Verkehr übersah sie einen von hinten kommenden 16-jährigen Kreidler-Fahrer, der zum selben Zeitpunkt die Sedanstraße in Richtung Hindenstraße befuhr. Der 16-Jährige habe noch versucht durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, was jedoch nicht mehr gelang. Durch die anschließende Kollision stürzte der Kradfahrer und verletzte sich im Bereich des Kopfes und der Brust. Er musste vorsorglich zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

