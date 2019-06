Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blumendiebin

Winterberg (ots)

Eine Blumendiebin wurde beim Diebstahl an einem Campingplatz auf der Kapperundweg durch eine Überwachungskamera gefilmt. Am Montag gegen 22:20 Uhr entwendete die bislang unbekannte Frau eingepflanzte Geranien aus dem Eingangsbereich des Campinggeländes. Beschreibung: etwa 1,70 Meter, untersetzte Figur, blondgelockte mittellange Haare, dunkel-weiß kariertes Oberteil, Jeans, dunkle Turnschuhe, große Umhängetasche, Uhr am rechten Handgelenk. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

