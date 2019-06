Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Am Montag, den 17. Juni kam es in einem Bus der Linie R25 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Bus gegen 19 Uhr an der Haltestelle "Stembergstraße" vorbei. Hier wollte jedoch ein 18-jähriger Arnsberger aussteigen. Es entstand ein verbaler Streit zwischen dem Busfahrer und dem jungen Mann. Als der Gast an der nächsten Haltestelle nicht ausstieg und weiter schimpfte, eskalierte der Streit. Der Fahrer und der 18-Jährige gingen sich körperlich gegenseitig an. Anschließend fuhr der Fahrer bis zum Neheimer Busbahnhof weiter. Hier ließ er die Fahrgäste aussteigen. Lediglich den renitenten Fahrgast und dessen Freundin schloss er bis zum Eintreffen der Polizei im Bus ein. Daraufhin schlug der Mann die Eingangstür mit einem Nothammer ein. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Zeugen. Wer fuhr am 17. Juni gegen 19 Uhr mit der Linie R25 in Richtung Neheim und kann Angaben zum Sachverhalt geben. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell