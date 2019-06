Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 13. und 25. Juni Zugang zu einer Lagerhalle auf der Straße "Am Lindhövel". In der Halle stehen mehrere Fahrzeuge. Die Täter beschädigten mindestens drei Autos. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

