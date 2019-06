Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Defekte Telefonanlage im Dienstgebäude der Polizei in Brilon - Notruf 110 funktioniert

Brilon (ots)

Der Fehlerteufel hat sich in die Telefonanlage im Dienstgebäude der Polizei Brilon eingeschlichen. Momentan kann die Polizei in Brilon keine außenstehende Anrufe entgegennehmen. Die Techniker sind bereits mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Die Dauer der Einschränkung ist jedoch nicht bekannt!

Alle kommenden Gespräche für das Dienstgebäude Brilon laufen zu den Geschäftszeiten bei der Vermittlung auf. Außerhalb der Geschäftszeiten laufen die Gespräche im Dienstgebäude Meschede auf.

Bei dringende Faxsendungen kann die Vorwahl von Brilon durch dir Vorwahl von Meschede (0291) ausgetauscht werden. Der Rest der Nummer bleibt bestehen.

Von dem gleichen Problem war am Morgen auch das Dienstgebäude in Winterberg betroffen. Die Störung in Winterberg konnte bereits behoben werden.

Das Problem betrifft nicht den Polizeiruf 110! Der Notruf über die 110 funktioniert, so dass alle Notfälle und Einsätze normal bearbeitet werden können! In dringenden Notfällen können Sie sich also wie gewohnt an den Polizeiruf 110 wenden!

