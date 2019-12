Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Einbruchsversuch überrascht - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach einem Einbruchsversuch in der Mohnstraße in Salzkotten in der Nacht von Freitag auf Samstag sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter hatten gegen 01.20 Uhr versucht, die Rollladen einer Terrassentür hochzuschieben, um in das Haus zu gelangen. Dabei wurden sie durch Bewohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen grauen VW Bulli. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

