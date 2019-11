Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in einen Fahrradschuppen

Papenburg (ots)

Am vergangengen Wochenende kam es in Papenburg, Hauptkanal rechts, zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einem gesicherten Fahrradschuppen der Stadt Papenburg. Die Fahrräder waren in dem Schuppen sogar noch zusätzlich gesichert. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Hinweise zu den Tätern oder zu Beobachtungen dieser Tat nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell