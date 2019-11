Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Einbruch in Schulgebäude

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude in der Heidekampstraße in Lingen ein. Da die Räumlichkeiten innerhalb zusätzlich verschlossen waren, gelang es den Tätern nicht, alle Räumlichkeiten zu betreten.

Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

