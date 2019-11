Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Einfamlienhaus

Issum (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 03.11.2019, in ein freistehendes Bauernhaus auf der Niederwalder Straße eingebrochen. Hierzu hebelten sie eine Terrassentür an der Gebäuderückseite auf. Die Wohnräume wurden durchwühlt. Offenbar verließen der oder die Täter das Haus ohne Beute. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 15.00 und 20.00 Uhr eingrenzen. Zeugen hatten am Vortag vor dem Haus einen Mann in einem silbernen BMW X3 beobachtet, der das Haus vermutlich fotografiert hat, dem aber zunächst keine Bedeutung beigemessen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

