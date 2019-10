Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholeinfluss und Handybenutzung führten zum Verkehrsunfall

Borchen (ots)

Samstag, 12.10.2019, 12:30 Uhr Borchen, Stadtweg Am Samstagmittag kam es in Borchen auf dem Stadtweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 37-jähriger Mann aus Borchen befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Pkw VW CC den abschüssigen Stadtweg in Richtung Paderborner Straße. Kurz vor dem Drosselweg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw der Marke Opel. Durch den starken Aufprall wurde der Opel auf den Gehweg und dort gegen eine Grundstücksmauer geschoben. Wie die Ermittlungen der Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben, stand der Pkw-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Zudem wurde er durch die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt abgelenkt, was in der Folge zu dem Verkehrsunfall geführt haben könnte. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein, in dessen Rahmen eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins beim Unfallverursacher angeordnet wurden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell