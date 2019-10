Polizei Paderborn

POL-PB: Scheinwerferdiebstahl auf Autobahnparkplatz

Büren (ots)

Freitag, 11.10.2019, 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr 33142 Büren, A44, BAB AS Büren, dortiger BAB-Parkplatz "Steinhausen".

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der A44 auf dem Autobahnparkplatz "Steinhausen" von einem dort abgestellten Sattelzug beide Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet, während der Lkw-Fahrer in seiner Kabine schlief. Der Sattelzug der Marke Scania kam aus Tschechien und hatte die Aufschrift "Benka Transport". Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05251-3060.

