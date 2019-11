Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Wohnungseinbruch

Geldern (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 31.10.2019, in eine Wohnung auf der Straße Issumer Tor, eingedrungen. Zutritt verschafften sich die Einbrecher offenbar über eine auf Kipp stehendes Balkonfenster oder die nur in das Schloss gezogene Eingangstür. Nachdem sie mehrere Behältnisse durchsucht hatten, erbeuteten sie Bargeld. Die Wohnungsinhaber hatten die Wohnung gegen 11.00 Uhr verlassen und den Einbruch gegen 14.00 Uhr nach Rückkehr bemerkt. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

