POL-LB: Verkehrsunfall auf der L 1124 - Gemarkung Marbach am Neckar; Zeugensuche nach Unfall im Bereich Oberriexingen

Marbach am Neckar: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Mutmaßlich weil sich ein 53-Jähriger am Sonntag unter Alkoholeinfluss an das Steuer eines VW Tiguan gesetzt hatte, ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 1124. Von Marbach kommend war der 53-Jährige in Richtung Rielingshausen unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW Kleinbus eines 54-Jährigen zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der 54-jährige Fahrer sowie seine 79 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Da sich die Tür verklemmt hatte, mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Marbach den 54-Jährigen aus dem Kleinbus befreien. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Beim 53-jährigen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis etwa 19.15 Uhr gesperrt.

Oberriexingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Nach einem Unfall, der sich am Sonntag gegen 14.10 Uhr auf dem Enztalradweg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 85 Jahre alter Radfahrer, der in Begleitung einer weiteren Radfahrerin war, auf dem Enztalradweg von Oberriexingen kommend in Richtung Enzweihingen angehalten. Dort schauten sich die beiden Gänse an, die sich auf dem Radweg befanden. Als die Radfahrer wieder ihre Fahrt fortsetzen wollten und angefahren sind, kam ihnen ein bislang unbekannter Radfahrer vermutlich mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Auf dem Radweg fuhr er zwischen den Gänsen hindurch. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer zu vermeiden, musste der 85-Jährige nach rechts ausweichen. Hierbei kam er auf dem Bankett zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Ob der unbekannte Radfahrer den 85-Jährigen touchierte, ist derzeit nicht bekannt. Er machte sich davon, ohne sich um den Senior zu kümmern. Der Schwerverletzte wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren handeln. Er hat dunkle Haare, ist sonnengebräunt und war mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer ¾ Hose sowie Schlappen bekleidet. Er war ohne Helm und mit einem Herrenrad mit Korb unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

