Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 10.000 Euro Geldstrafe für Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weil am Rhein (ots)

Da er eine geforderte Geldstrafe von 10.000 Euro nicht bezahlen kann, musste ein französischer Staatsangehöriger nun hinter Gitter. Der 35-Jährige wurde zu dieser hohen Summe aufgrund eines Haftbefehls verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg suchte den Mann seit etwa eineinhalb Jahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nun konnte er am Montagmittag durch Beamte des Zoll am Übergang Weil am Rhein - Autobahn festgestellt werden. Er wurde der Bundespolizei übergeben und festgenommen. Da er die hohe Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verbüßen.

