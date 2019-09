Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Personen versuchten mit gleichen Personalien einzureisen

Weil am Rhein (ots)

Ein irakischer Staatsangehöriger versuchte in den frühen Morgenstunden am Samstag mit dem Auto über den Übergang Weil am Rhein - Otterbach nach Deutschland einzureisen. Hierbei wurde er durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Der 48-Jährige zeigte einen Schweizer Führerschein vor und gab an, seinen Pass Zuhause vergessen zu haben. Währenddessen wurde auch das nächste Fahrzeug wurde durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei fiel sofort auf, dass sich der Fahrer dieses Fahrzeuges mit dem eigentlich vergessenen Reisepass des Vorgängers auswies. Dieser Fahrer des zweiten Pkw war der rechtmäßige Besitzer des Ausweises und Führerscheins. Es stellte sich heraus, dass er den Führerschein nur überlassen hatte, um den 48-Jährigen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Eigentlich war dieser Mann nämlich nicht im Besitz von gültigen Grenzübertrittsdokumenten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren, der unerlaubten Einreise nach Deutschland und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch der Überlasser der Dokumente wird aufgrund Missbrauch von Ausweispapieren angezeigt.

