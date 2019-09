Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 3600 Euro Geldstrafe bezahlt

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro entging ein 51-Jähriger einer Haftstrafe. Der Schweizer Staatsangehörige wurde am Dienstagvormittag in Weil am Rhein - Friedlingen durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Wegen Betruges drohte dem 51-Jährigen eine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Es gelang ihm die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro aufzubringen. Nach Einzahlung des Geldes bei der Bundespolizei konnte der Schweizer auf freien Fuß gesetzt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell