Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat in Buggingen aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Buggingen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Montagmorgen der Fahrkartenautomat am Haltepunkt Buggingen aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in den Morgenstunden des 23. September 2019 zwischen 01:00 Uhr und 03:30 Uhr. Den Tätern gelang es, den Fahrkartenautomaten zu beschädigen, der Automat ist derzeit außer Betrieb. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Bundespolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgrund besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, verdächtige Wahrnehmungen am Haltepunkt Buggingen oder in der näheren Umgebung gemacht haben werden gebeten, sich unter 07628 / 80590 bei der Bundespolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Brunnenkant

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell