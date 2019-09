Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

34414 Warburg (ots)

Mittlerweile sind bei der Polizei in Warburg sechs Anzeigen eingegangen, bei denen zwischen Samstag, 31.08.2019, und Sonntag, 01.09.2019, Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden. Die beschädigten Fahrzeuge waren zur Tatzeit in der Calenberger Straße, Emil-Nolde-Straße, Graf-Dodiko-Weg, Am Runden Berg und in der Wormelner Twete abgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzen den Fahrzeuglack. Es entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen festgestellt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, zu melden.

