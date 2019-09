Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorraddiebe gefasst

33034 Bad Driburg (ots)

Am Dienstag, 03.09.2019, gegen 13:20 Uhr, haben zwei Männer (25 und 24 Jahre alt) versucht einen Motorroller zu entwenden. Zur Tatzeit stand der Roller auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt in der Straße Im Wennigsen. Die beiden Tatverdächtigen wurden hierbei durch den Eigentümer des Rollers beobachtet. Während der 24-jährige Tatverdächtige mit dem Roller davon fuhr, konnte der zweite Tatverdächtige durch den Rollerbesitzer festgehalten und den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben werden. Der zweite Tatverdächtige konnte kurze Zeit später unweit des Tatortes, in der Straße Am Bischofswasser, durch die Polizei angetroffen werden. Der entwendete Roller wurde anschließend in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden. Gegen beide Tatverdächtige wurden Strafanzeigen gefertigt. Der Roller konnte an den Eigentümer wieder ausgehändigt werden./he

