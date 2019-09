Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Grundschule

33014 Bad Driburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 31.08.2019, 18:30 Uhr, bis Montag, 02.09.2019, 07:30 Uhr, ist in die Grundschule in der Straße Zum Ehrenmal in Pömbsen eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen in das Gebäude ein und durchsuchten Schubladen und Schränke nach Diebesgut. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, in Verbindung zu setzen./he.

