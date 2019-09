Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Schulen

In Brakel sind am vergangenen Wochenende, Freitag, 30.08.2019, bis Sonntag, 01.09.2019, Einbrecher in drei Schulen eingedrungen. Betroffen waren die Grundschule in der Straße Angerlinde in Hembsen, die Gemeinschaftsgrundschule in der Klöckerstraße und die Gesamtschule in der Straße Am Bahndamm. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Da sich bislang noch keine Hinweise zu den möglichen Tätern ergeben haben, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

