POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Beethovenstraße/Ekkehardstraße. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens eines 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Pkw des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 46-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Leutholdstraße. Eine 63-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus einem Betriebsgelände ausfahren und übersah hierbei den 46-Jährigen, der vor ihrem Fahrzeug die Ausfahrt querte. Sie stieß mit dem Mann zusammen, hierdurch erlitt dieser eine leichte Verletzung am Knie, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurde.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine Verletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Einmündung der Brunnenstraße in die Eugenstraße ereignet hat. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Brunnenstraße nach links in die Eugenstraße einbiegen und übersah hierbei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 48-jährige Motorrollerfahrerin. Die Frau stürzte über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn und zog sich dabei mehrere Prellungen zu. Sie wurde vom alarmierten Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorroller wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag in der Zeit von 05.45 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem ZF-Parkplatz "P1" in der Aistegstraße begangen wurde. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten silbernen Opel Astra an der Frontstoßstange und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Langenargen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr, und Montagmorgen, 08.30 Uhr, in das Betriebsgelände des Strandbads Langenargen ein. Dort betätigten die Unbekannten einen Absperrhahn und öffneten dadurch den Wasserzulauf zum Schwimmbecken. Das einströmende Wasser floss über einen Überlauf in einen unterirdischen Pumpenraum und flutete diesen bis zur Decke. Hierdurch wurde mindestens eine Wasserpumpe beschädigt, die Überprüfung hinsichtlich weiterer Schäden dauert noch an. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, ein lackiertes Alu-Garagentor sowie einen lackierten Briefkasten an einem Wohnhaus in der Straße "Zum Weller" mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 600 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich eine 89-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Lippertsreuter Straße zu. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin wollte einem Fahrzeug das Ausfahren aus einer Parklücke ermöglichen und fuhr mit ihrem Pkw deshalb ein Stück rückwärts. Hierbei übersah sie die in diesem Moment mit einem Rollator hinter ihrem Fahrzeug vorbeilaufende 89-Jährige und stieß diese an, sodass die Frau stürzte. Hierdurch verletzte sich die Fußgängerin leicht, musste aber durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung lediglich vor Ort ambulant behandelt werden.

Markdorf

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Ensisheimer Straße. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker wollte aus der Heggelinstraße kommend geradeaus in die Gutenbergstraße einfahren und übersah hierbei die aus der Gegenrichtung kommende und der abknickenden Vorfahrt nach links in Richtung Ensisheimer Straße folgende Radfahrerin. Beim Anfahren stieß der 37-Jährige mit seinem Pkw gegen das Fahrrad, hierdurch kam die 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Markdorf-Riedheim

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen zog sich der 62-jährige Fahrer eines Kleintraktors bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr unweit der Straße "Torkelhalden" zu. Der Mann wollte über eine Wiese steil bergauf auf eine Koppel fahren. Hierbei kippte der Traktor aufgrund der starken Steigung nach hinten um und klemmte den 62-Jährigen teilweise unter sich ein. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Markdorf konnte der Mann unter Mithilfe von Passanten befreit werden. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wuurde er im Anschluss mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

