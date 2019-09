Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisste Mädchen nach Zeugenhinweis aufgegriffen

33014 Bad Driburg (ots)

Die beiden abgängigen Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Marienmünster konnten nach einem Zeugenhinweis heute gegen 16.00 Uhr in Bad Driburg in der Schubertstraße durch die Polizei aufgegriffen werden. Sie wurden zur Polizeiwache in Bad Driburg gebracht und dort Mitarbeitern der Jugendeinrichtung übergeben.

