Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täterduo entwendet hochwertige Smartphones: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Freitagmittag betreten zwei Männer einen Telefonladen in einem Einkaufscenter in der Fuldastraße. Sie stehlen hochwertige IPhones aus der gesicherten Auslage und flüchten unerkannt. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben eines Mitarbeiters des Telefonladens betreten am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr zwei Männer den Telefonladen. Einer der beiden geht gezielt auf die Auslage der Mobiltelefone zu und reißt drei Smartphones der Marke IPhone X aus den alarmgesicherten Halterungen. Anschließend flüchtet er über eine Seiteneingangstür, die von seinem Mittäter aufgehalten wird. Der Mitarbeiter verfolgt noch die Täter über die Fuldastraße zu einem Gartencenter. Dort springen sie über einen Zaun, der Mitarbeiter verliert sie aus den Augen!

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 185 - 190 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, heller Typ, blonde Haare, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzen Shorts, dunklen Sneakern und heller Baseballkappe.

Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, dunkler Typ, bekleidet mit brauner Jacke, blauen Hose, schwarzen knöchelhohen Schuhen und dunkler Baseballkappe.

Die Ermittler des K21/22 bitten Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Einkaufszentrums beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

