Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wasserrettung Rheinstrom - Person konnte gerettet werden.

Bonn (ots)

17.07.2019, 02:55 Uhr.

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leitstelle Bonn eine im Rhein treibende Person gemeldet. Nach Angaben des Anrufers sollte sich diese im Bereich der Rampe unterhalb der Beethovenhalle befinden.

Die Polizei sowie die nach dem Stichwort "Wasserrettung" alarmierten Kräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst konnten die Einsatzstelle auf das am Steiger liegende Fahrgastschiff Rheinprinzessin eingrenzen. Die Person war in der Lage, sich dort aus eigener Kraft am Bug des Schiffes festzuhalten. Kurze Zeit später erfolgte die Rettung durch die Besatzung des Mehrzweckbootes. Ein über dem Stadtgebiet kreisender Hubschrauber der Polizei unterstützte die Rettung aus der Luft. An der Rampe erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst und anschließend der Transport in ein geeignetes Krankenhaus.

Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst Bonn. Die ebenfalls alarmierten Kräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis konnten den Einsatz nach der ersten Rückmeldung abbrechen. Einsatz Ende: 03:40 Uhr.

