Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkzeug aus Lagerhalle entwendet

32839 Steinheim (ots)

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende, Freitag, 30.08.2019, bis Sonntag, 01.09.2019, in die Lagerhalle eines Handwerkbetriebes in der Driburger Straße in Bergheim ein. Aus der Halle und aus einem in der Halle befindlichen Fahrzeug, wurden diverse elektrische Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he.

