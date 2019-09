Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Handtasche entwendet

37688 Beverungen (ots)

Einer Frau aus Lauenförde ist am Dienstag, 03.09.2019, gegen 11:20 Uhr, in Beverungen, Lange Straße, die Handtasche entwendet worden. Zur Tatzeit ging die Frau mit ihrem Kleinkind die Straße entlang. In Höhe einer Eisdiele lief das Kind ihr weg und sie musste kurz ihren mitgeführten Kinderwagen unbeaufsichtigt stehen lassen. Als sie mit ihrem Kind wieder zu dem Kinderwagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche, welche sie an dem Wagen angehängt hatte, entwendet worden war. In der Handtasche befanden sich u.a. eine Geldbörse mit Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

