Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Straßenverkehrsgefährder muss hinter Gitter

Weil am Rhein (ots)

Weil ein 35-jähriger in Deutschland im Jahr 2016 den Straßenverkehr gefährdet hat, muss er nun für 60 Tage hinter Gitter. Der Mann wurde am frühen Sonntagmorgen am Grenzübergang Weil am Rhein durch Beamte des Zoll kontrolliert. Hierbei wurde ein entsprechender Haftbefehl des Amtsgericht Müllheim festgestellt. Der französische Staatsangehörige wurde festgenommen und an die Bundespolizei übergeben. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

