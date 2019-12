Polizei Paderborn

POL-PB: Akoholisierter Pkw Fahrer überschlägt sich mit Pkw am Freitagabend in Hövelhof und wird verletzt.

33161 Hövelhof (ots)

33161 Hövelhof, Apeldamm Freitag, 20.12.2019, 23:15 Uhr

Alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich mit Pkw

(dm) Freitagnacht kam ein alkoholisierter Fahrzeugführer mit seinem Auto auf dem Apeldamm in Hövelhof von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-jährige Skoda Octavia Fahrer befuhr gegen 23:15 Uhr aus Hövelhof kommend den Apeldamm. Dabei handelt es sich lediglich um einen schmalen Geh-/Radweg. Der Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Im Anschluss überschlug er sich und kam auf einer Ackerfläche zum Stehen. Wegen seiner Verletzungen, wurde der Unfallfahrer mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Da er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca.15.000 EUR.

