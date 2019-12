Polizei Paderborn

POL-PB: In Haus eingebrochen und VW Tiguan entwendet

Borchen-Alfen (ots)

(mh) Nach dem Diebstahl eines schwarzen VW Tiguan 2.0 TDI SCR in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Am Bahneinschnitt in Borchen-Alfen sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Täter waren zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen, während die Inhaber im Obergeschoss schliefen. Die Diebe griffen gezielt nach dem Fahrzeugschlüssel und fuhren mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Weitere Wertgegenstände wurden laut erster Erkenntnis nicht gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

