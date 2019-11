POL-NI: Polizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

NIENBURG / BRUCHHAUSEN-VILSEN (jah) - Beamten der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ist am Mittwochmittag ein erfreulicher Zugriff gelungen. Ein 31-jähriger Nienburger konnte in Bruchhausen-Vilsen an einer Tankstelle festgenommen werden, gegen ihn lag seit Sommer 2018 ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Nienburg vor. Grund für den sog. U-Haftbefehl war ein begangener Wohnungseinbruchdiebstahl. Bei der Festnahme leistet der Mann keinen Widerstand. In seiner Jacke wurde ua. eine mitgeführte Sturmhaube (Mütze mit Sehschlitzen) festgestellt. Der Mann wurde durch die Beamten zur JVA nach Sehnde verbracht, dort wartet er auf seinen anstehenden Gerichtstermin.

